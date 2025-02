Manchester Central High School announces Q2 honor roll

MANCHESTER, NH – The following 394 students have achieved honor roll status for the second-quarter marking period at Central High School. Honor roll students are recognized for academic achievement.

Principal’s List 2025 Reham Abed Principal’s List 2025 Abbie Ashland Principal’s List 2025 Nathaniel Bannister Principal’s List 2025 Sophia Boisvert Principal’s List 2025 Caitlyn Bui Principal’s List 2025 Ava Cunningham Principal’s List 2025 Jaden DeSavage Principal’s List 2025 Amela Dzelilovic Principal’s List 2025 Mabel Fernandez Gamarra Principal’s List 2025 Abigail Gowern Principal’s List 2025 Kafilo Kabirizi Principal’s List 2025 Katherine Laflamme Principal’s List 2025 Israel Lawrence Principal’s List 2025 Angel Lopez Principal’s List 2025 Thomas Martineau Principal’s List 2025 Brady Merrow Principal’s List 2025 Edrik Munoz Principal’s List 2025 Ismail Ndikuriyo Principal’s List 2025 Dion Nguyen Principal’s List 2025 Alex Plaza Principal’s List 2025 Alexia Prodanis Principal’s List 2025 Eleanor Rioux Principal’s List 2025 Hunter Roux Principal’s List 2025 Lily Szulc Principal’s List 2025 Mia Rose Taylor Principal’s List 2025 Katherine Thorner Principal’s List 2025 Edward True Principal’s List 2025 Tri Vu Principal’s List 2026 Yacine Abderrahim Principal’s List 2026 John Bourassa Principal’s List 2026 Zuzu Cross Principal’s List 2026 Lauren Hallee Principal’s List 2026 Joaquin Keniston Principal’s List 2026 Ty Lefebvre Principal’s List 2026 Isaabel Maisha Principal’s List 2026 Tresor Manirakiza Principal’s List 2026 Marley Oates Principal’s List 2026 Nancy Reynoso Rodriguez Principal’s List 2026 Catherine Tenn Principal’s List 2026 Brandon Tobin Principal’s List 2026 Marley Walker Principal’s List 2027 Michaela Aufiero Principal’s List 2027 Cesia Banegas Peralta Principal’s List 2027 Ryder Belanger Principal’s List 2027 Aubrey Boucher Principal’s List 2027 Lavignya Cozaquevi Gonclaves Dutra Principal’s List 2027 Dylan Cutting Principal’s List 2027 Caimin Eaglin Principal’s List 2027 Neo Eckman Principal’s List 2027 Chidinma Ezeugwu Principal’s List 2027 Gael Fortuna Principal’s List 2027 Loc Ha Principal’s List 2027 Liam Hannon Principal’s List 2027 Molany Harris Principal’s List 2027 Joseph McGuire Principal’s List 2027 Taylor Morin Principal’s List 2027 Ava Nguyen Principal’s List 2027 Asli Osman Principal’s List 2027 Murphy Perreault Principal’s List 2027 Sophie Roux Principal’s List 2027 Blake Spencer Principal’s List 2027 Quinn Turner Principal’s List 2028 Maherb Abdel Rahman Principal’s List 2028 Erum Akhter Principal’s List 2028 Violet Boisvert Principal’s List 2028 Addie Cannon Principal’s List 2028 Kaliyah Carrasquillo Principal’s List 2028 Kayden Connell Principal’s List 2028 Michael Dimos Principal’s List 2028 Loudjine Dorce Principal’s List 2028 Alejandro Espinosa Principal’s List 2028 Lavinia Vitoria Faneli Principal’s List 2028 Yarelis Galvan Principal’s List 2028 Trevor Gray Principal’s List 2028 Lianny Guzman Felipe Principal’s List 2028 Talia Harmon Principal’s List 2028 Abigail Hines Principal’s List 2028 Rex Houle Principal’s List 2028 Nayeli Huezo Principal’s List 2028 Denise Kampire Principal’s List 2028 Josie Lefebvre Principal’s List 2028 Morgan Losier Principal’s List 2028 Aisha Miller Principal’s List 2028 Lanyshka Negron Colon Principal’s List 2028 Maria Resu Ngombo Principal’s List 2028 Francceska Pascual Principal’s List 2028 Matthew Plante Principal’s List 2028 Gabriel Robinson Principal’s List 2028 Francine Uwizeyi Principal’s List 2028 Samantha Venator High Honors 2025 Ivan Amaya-Minjares High Honors 2025 Ahmed Arbab High Honors 2025 Eeman Barton High Honors 2025 Alicia Bemis High Honors 2025 Erika Berberi High Honors 2025 Marshall Demers High Honors 2025 Allison Flores Fernandez High Honors 2025 Owen Flynn High Honors 2025 Wyatt Fougere High Honors 2025 Alisa Friedland High Honors 2025 Marissa Gomez Aldava High Honors 2025 Max Hadfield High Honors 2025 Gavin Harris High Honors 2025 Conner Hinckley High Honors 2025 Johanna Huezo High Honors 2025 Jacques Irankunda High Honors 2025 Elizabeth Kelley High Honors 2025 Perla Marcial Perez High Honors 2025 Megan Marroquin Estrada High Honors 2025 Abeer Muaid High Honors 2025 Fany Munoz High Honors 2025 Selina Niyonyishu High Honors 2025 Norto Noor High Honors 2025 Furaha Paluku High Honors 2025 Olivia Plante High Honors 2025 Sophia Pulli High Honors 2025 Genjola Ramo High Honors 2025 Estarlin Rodriguez Ventura High Honors 2025 Adam Rowell High Honors 2025 Benjamin Ruzigama High Honors 2025 Luna Santana High Honors 2025 Zachary Showstead High Honors 2025 Eva Rose Tague-Bleau High Honors 2025 Noah Turner High Honors 2025 Samuel Tuyishime High Honors 2025 Joel Vega High Honors 2025 Sean Venator High Honors 2025 Trevor Walsh High Honors 2025 Madeleine York High Honors 2025 Wilson Zolla High Honors 2026 Starah Adrien High Honors 2026 Will Brewer High Honors 2026 Adriel Castillo Gonzalez High Honors 2026 Emily Cerna High Honors 2026 Ryan Connolly-Gurley High Honors 2026 Leo DiCenso High Honors 2026 Justin Doan High Honors 2026 Charlotte DuPaul High Honors 2026 Dina Guerrero Espinosa High Honors 2026 Bradley Hall High Honors 2026 Jeantille Iradukunda High Honors 2026 Tuombe Jonathan High Honors 2026 Addison Lefebvre High Honors 2026 Zachary Joaquin Lucero High Honors 2026 Tianna Mann High Honors 2026 Vanieliz Mera High Honors 2026 David Nguyen High Honors 2026 Lucia Ochoa High Honors 2026 Kenzie Proulx High Honors 2026 Iris Rodriguez Guardado High Honors 2026 Irfanullah Salar High Honors 2026 Nancy Sipora High Honors 2026 Jonah Therrien High Honors 2026 Noah Thomas High Honors 2026 Aye Aye Naing Tin High Honors 2026 Nicholas Valiton High Honors 2026 Julian Wilson High Honors 2027 Asli Adon High Honors 2027 Chelsea Adrien High Honors 2027 Benelorrie Andre High Honors 2027 Lucas Astorino High Honors 2027 Yassin Beda High Honors 2027 Kylie Blanchard High Honors 2027 Paola Briceno Gonzalez High Honors 2027 Fatima Cisse High Honors 2027 Camden Cohen High Honors 2027 Binti Dahir High Honors 2027 Menthi Fael Deisme High Honors 2027 Lily-Mae Dennis High Honors 2027 Kasey Gilbert High Honors 2027 Seham Hamad High Honors 2027 Bannan Harris-Foley High Honors 2027 Karen Huezo High Honors 2027 Marcellus Jackson High Honors 2027 Abigail Lamport High Honors 2027 Artur Liakhovych High Honors 2027 Celia Lopes High Honors 2027 Caroline Maldonado High Honors 2027 Declan Manning High Honors 2027 Jake Marden High Honors 2027 Anahy Marquez High Honors 2027 Ana Clara Martins High Honors 2027 Theoddosie Matimano High Honors 2027 Elizabeth McBride High Honors 2027 Jordyn Morton High Honors 2027 Grace Ngira High Honors 2027 Liam-Carter Patten High Honors 2027 Adisbel Pena Rivera High Honors 2027 Nevaeh Powell High Honors 2027 Jesus Rivas-Jaquez High Honors 2027 Richarde Ruzigama High Honors 2027 Sakari Taylor High Honors 2027 Madelyn Tompkins High Honors 2028 Paulina Abahenya High Honors 2028 Fatimah Alfahdawi High Honors 2028 Kathryn Barrett High Honors 2028 Pamela Barrios Alvarado High Honors 2028 Richard Bourque High Honors 2028 Hunter Bowman High Honors 2028 Willa Brady High Honors 2028 Callum Brock High Honors 2028 Hassel Gabriela Burgos Rodriguez High Honors 2028 Amisa Bwenge High Honors 2028 Eleanor Chretien High Honors 2028 Kailer Colon High Honors 2028 Adidwin DeJesus High Honors 2028 Allizon DeLeon Arizandieta High Honors 2028 Romello Diaz High Honors 2028 Jestli Escobar Rivas High Honors 2028 Angie Fernandez Delance High Honors 2028 Oleone Feza High Honors 2028 Joseph Francis High Honors 2028 Jhon Garcia Jimenez High Honors 2028 Ella Giuliano High Honors 2028 Lily Hall-Plumpton High Honors 2028 Wesam Hamad High Honors 2028 Angel Huitron Grant High Honors 2028 Florence Iradukunda High Honors 2028 Soumaiya Issa High Honors 2028 Tiara Johnson High Honors 2028 Zabi Khaliqi High Honors 2028 Amar Krestalica High Honors 2028 Nathalie Lake Moreno High Honors 2028 Clarice Maisha High Honors 2028 Lucy Marden High Honors 2028 Anna Mariamu High Honors 2028 Maybelline Montoya Serrano High Honors 2028 John Mortimer High Honors 2028 Joel Murray High Honors 2028 Divine Ndamuhawenimana High Honors 2028 Habibo Noor High Honors 2028 Lema Noorzaie High Honors 2028 Ariana Osmani High Honors 2028 Chance Rippett Kirkhart High Honors 2028 Brittany Rivas Jaquez High Honors 2028 Justin Rivera Gomez High Honors 2028 Alexis Roy High Honors 2028 Frank Rukundo High Honors 2028 Anahi Santos Ramirez High Honors 2028 Jules Shema High Honors 2028 Jasmine Shulzinsky High Honors 2028 Nathan Smith High Honors 2028 Keira Taylor High Honors 2028 Cora Trombly High Honors 2028 Tristan Tucker High Honors 2028 Rachael Wadsworth High Honors 2028 Danasia Wani High Honors 2028 Damian Wilson High Honors 2028 Gigi Witt Honors 2025 Yasely Abreu Tejeda Honors 2025 Mohsin Akhter Honors 2025 Gianna Arzilli Honors 2025 Jean Amisi Aya Wa Mwenda Honors 2025 Nicholas Barbee Honors 2025 Ayva Bernatchez Honors 2025 Isaac Borge Honors 2025 Julia Bouthot Honors 2025 Nicholas Chiesa Honors 2025 Charles Cote Honors 2025 Marcus Currier Honors 2025 Makayla Desilets Honors 2025 Anthony Fernandez Agustin Honors 2025 Kaedin Gagne Honors 2025 Violet Henderson Honors 2025 Dejana Martinez Honors 2025 Andrew Matos Honors 2025 Jaquasha Moore Honors 2025 Fatuma Muhidin Honors 2025 Noor Muse Honors 2025 Nshimiyimana Pascal Honors 2025 Klaudia Pelteku Honors 2025 Maxwell Robert Honors 2025 Evan Rowell Honors 2026 Safyah Ahmed Honors 2026 Natalia Ashton Honors 2026 Brandon Barrios Honors 2026 Ava Becker Honors 2026 Ryan Boutin Honors 2026 Allahna Call Honors 2026 Steven Carter Honors 2026 Etana Concepcion Honors 2026 LeAsia Cruz Honors 2026 DicembaRose Darcy Honors 2026 Isaiyah Dupuis Honors 2026 Cody England Honors 2026 Madeleine Faucher Honors 2026 Nevaeh Fernandez Honors 2026 Hailey Gary Honors 2026 Elliot Grace Honors 2026 Desmond Hossfeld Honors 2026 Nadir Nur Jamal Honors 2026 Jarrie Kabba Honors 2026 Richard Kibasa Honors 2026 Michael Lafond Honors 2026 Michael Laroe Honors 2026 Logan Lefebvre Honors 2026 Camden Marr Honors 2026 Darysbell Marte Beato Honors 2026 Estella Marthe Honors 2026 Chloe McCarthy Honors 2026 Jaysuel Mercado-Badillo Honors 2026 Leyla Mohamed Honors 2026 Shamsa Mohamed Honors 2026 Mohammad Azrul Mohammad Yamin Honors 2026 Lucia Murillo Honors 2026 Judith Nsimire Honors 2026 Maria Orellana Sagal Honors 2026 Samuel O’Toole Honors 2026 Jaylah Pereira Honors 2026 Elias Ramirez-Vazquez Honors 2026 Marianna Rios Honors 2026 Marina Rivera Pena Honors 2026 Imani Rivera Honors 2026 Jali Santana Honors 2026 Jamar Taylor Honors 2026 Aung Aung Tin Honors 2026 Muhammad Traore Honors 2026 Janine Tuyisenge Honors 2027 Sidra Abdullah Honors 2027 Halima Abdulle Honors 2027 Zahra Albadani Honors 2027 Rebecca Arruda Honors 2027 Katuro Bama Honors 2027 Joseph Biron Honors 2027 Destiny Bouffard Honors 2027 Parker Bowman Honors 2027 Sean Cassidy Honors 2027 Therese Christa Honors 2027 Ariana Colon Honors 2027 Vittor Da Silva Honors 2027 Pedro DeOleo Honors 2027 Facundo Fernandez Del Rio Honors 2027 Ashly Gabino Cruz Honors 2027 Brandon Gray Honors 2027 Sebastian Holden-Kersch Honors 2027 Halima Hussein Honors 2027 Fritzlina Jean Francois Honors 2027 Faris Kruscica Honors 2027 Alannah Leclerc Honors 2027 Ivan Lerma Rivas Honors 2027 Keisy Lopez Carcamo Honors 2027 Hussein Mahadi Honors 2027 Mahadi Mahadi Honors 2027 Oseas Melgar Godinez Honors 2027 Harleigh Moulton Honors 2027 Tuan Nguyen Honors 2027 Alejandro Oliveros Honors 2027 Anyelo Pleites Guevara Honors 2027 Reece Rippett-Kirkhart Honors 2027 Zaniah Rojas Honors 2027 Giselle Salas Honors 2027 Sophia Sarvai Honors 2027 Sophie Shea Honors 2027 Lohni Tchonai Honors 2027 Mazin Zayed Honors 2028 Matthew Apollo Honors 2028 Allison Becker Honors 2028 Javian Beckles Honors 2028 Malika Chery Honors 2028 Karynell Crespo Velez Honors 2028 Mila Currier Honors 2028 Javianna Cutler Honors 2028 Sashenka Fernandez Honors 2028 Eimy Fragoso Jerez Honors 2028 Ambar Gabino Cruz Honors 2028 Monserrat Garcia Cecenas Honors 2028 Aurore Icyeza Honors 2028 Drake Jaimes Honors 2028 Rayden Janko Honors 2028 Malaica Joseph Honors 2028 Noah Kamola Honors 2028 Jufe Karubandika Honors 2028 Callan Keniston Honors 2028 Maslah Khamis Honors 2028 Benefice Kigeme Honors 2028 Tyrell Laney Honors 2028 Charlie Leygue Honors 2028 Jestyel Lloret Honors 2028 Kebin Martin Sandoval Honors 2028 Tamishka Martinez Morales Honors 2028 Amelia McClure Honors 2028 Endrix Mejia Ruano Honors 2028 Hyro Melikian Honors 2028 Brayden Molina Garcia Honors 2028 Alpha Mugisha Honors 2028 Marquise Orcada Honors 2028 Ryker Rowe Honors 2028 Mia Sarmiento Honors 2028 Nico Scafidi Honors 2028 Dylan Soucy Honors 2028 Olivia Theobald Honors 2028 Brayant Vasquez Hernandez Honors 2028 Taylor Wells-Zemis Honors 2028 Xavyer Williams