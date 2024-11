Who are New Hampshire’s 424 new state legislators?

Following Tuesday’s election, the New Hampshire Senate and New Hampshire House of Representatives will have a new set of members for their 2025-’26 term. Here is the tentative list, pending any recounts.

Following each person’s name is their party and whether their seat was won by a different party in 2024 than in 2022.

The New Hampshire Senate on May 4, 2024. File photo

New Hampshire Senate – 16 Republicans, 8 Democrats

District 1 – David Rochefort (Republican hold)

District 2 – Timothy Lang (Republican hold)

District 3 – Mark McConkey (Republican hold)

District 4 – David Watters (Democratic hold)

District 5 – Suzanne Prentiss (Democratic hold)

District 6 – James Gray (Republican hold)

District 7 – Daniel Innis (Republican hold)

District 8 – Ruth Ward (Republican hold)

District 9 – Denise Ricciardi (Republican hold)

District 10 – Donovan Fenton (Democratic hold)

District 11 – Tim McGough (Republican gain)

District 12 – Kevin Avard (Republican hold)

District 13 – Cindy Rosenwald (Democratic hold)

District 14 – Sharon Carson (Republican hold)

District 15 – Tara Reardon (Democratic hold)

District 16 – Keith Murphy (Republican hold)

District 17 – Howard Pearl (Republican hold)

District 18 – Victoria Sullivan (Republican gain)

District 19 – Regina Birdsell (Republican hold)

District 20 – Pat Long (Democratic hold)

District 21 – Rebecca Perkins-Kwoka (Democratic hold)

District 22 – Daryl Abbas (Republican hold)

District 23 – Bill Gannon (Republican hold)

District 24 – Debra Altschiller (Democratic hold)

New Hampshire House of Representatives – 224 Republicans, 176 Democrats

NH House of Representatives on May 27, 2024. File Photo

Belknap County – 17 Republicans, 1 Democrat

Belknap 1 – Tom Ploszaj (Republican hold)

Belknap 2 – Matt Coker (Republican hold)

Belknap 2 – Matthew Lunney (Republican hold)

Belknap 3 – Juliet Harvey-Bolia (Republican hold)

Belknap 4 – Travis Toner (Republican hold)

Belknap 5 – Mike Bordes (Republican hold)

Belknap 5 – Sheri Minor (Republican hold)

Belknap 5 – Steven Bogert (Republican hold)

Belknap 5 – Charlie St. Clair (Democratic hold)

Belknap 6 – Harry Bean (Republican hold)

Belknap 6 – David Nagel (Republican hold)

Belknap 6 – Russell Dumais (Republican hold)

Belknap 6 – Glen Aldrich (Republican hold)

Belknap 7 – Peter Varney (Republican hold)

Belknap 7 – Barbara Comtois (Republican hold)

Belknap 7 – Paul Terry (Republican hold)

Belknap 8 – Douglas Trottier (Republican hold)

Belknap 8 – Lisa Freeman (Republican hold)

New Hampshire’s capitol building is the oldest state capitol still in continuous use

Carroll County – 10 Republicans, 5 Democrats

Carroll 1 – Stephen Woodcock (Democratic hold)

Carroll 1 – David Paige (Democratic hold)

Carroll 1 – Tom Buco (Democratic hold)

Carroll 2 – Anita Burroughs (Democratic hold)

Carroll 2 – Chris McAleer (Democratic hold)

Carroll 3 – Karel Crawford (Republican hold)

Carroll 3 – Joseph Hamblen (Republican hold)

Carroll 4 – Lino Avellani (Republican hold)

Carroll 4 – Mike Belcher (Republican hold)

Carroll 5 – Johnathan Smith (Republican hold)

Carroll 6 – John MacDonald (Republican hold)

Carroll 6 – Katy Peternel (Republican hold)

Carroll 7 – Glenn Cordelli (Republican hold)

Carroll 8 – Brian Taylor (Republican hold)

Carroll 8 – Richard Brown (Republican hold)

The New Hampshire House of Representatives on April 27, 2024.

Cheshire County – 14 Democrats, 8 Republicans

Cheshire 1 – Dylan Germana (Democratic hold)

Cheshire 2 – Dru Fox (Democratic hold)

Cheshire 3 – Phil Jones (Democratic hold)

Cheshire 4 – Jodi Newell (Democratic hold)

Cheshire 5 – Lucy Weber (Democratic hold)

Cheshire 6 – Paul Berch (Democratic hold)

Cheshire 6 – Cathryn Harvey (Democratic hold)

Cheshire 7 – Terri O’Rorke (Democratic hold)

Cheshire 8 – Lucius Parshall (Democratic hold)

Cheshire 9 – Rich Nalevanko (Republican gain)

Cheshire 10 – Barry Faulkner (Democratic hold)

Cheshire 10 – Sly Karasinski (Republican gain)

Cheshire 11 – Denis Murphy (Republican hold)

Cheshire 12 – Dick Thackston (Republican hold)

Cheshire 13 – Richard Ames (Democratic hold)

Cheshire 14 – John Hunt (Republican hold)

Cheshire 15 – Samantha Jacobs (Democratic hold)

Cheshire 15 – Nicholas Germana (Democratic hold)

Cheshire 16 – James Gruber (Democratic hold)

Cheshire 17 – Jennifer Rhodes (Republican hold)

Cheshire 18 – Rita Mattson (Republican hold)

Cheshire 18 – Jim Qualey (Republican hold)

New Hampshire House of Represenatives on Feb. 9, 2023. Photo/Andrew Sylvia

Coös County – 9 Republicans, 0 Democrats

Coös 1 – Sean Durkin (Republican hold)

Coös 1 – James Tierney (Republican hold)

Coös 2 – Arnold Davis (Republican hold)

Coös 3 – Mike Ouellet (Republican hold)

Coös 4 – Seth King (Republican hold)

Coös 5 – Brian Valerino (Republican gain)

Coös 5 – Peter Morency (Republican gain)

Coös 6 – Michael Murphy (Republican gain)

Coös 7 – Lori Korzen (Republican gain)

Members take their seats on Feb. 1, 2024. Photo/Andrew Sylvia

Grafton County – 17 Democrats, 9 Republicans

Grafton 1 – Darrell Louis (Republican hold)

Grafton 1 – Joseph Barton (Republican hold)

Grafton 1 – Calvin Beaulier (Republican gain)

Grafton 2 – Jared Sullivan (Democratic hold)

Grafton 3 – Jerry Stringham (Democratic hold)

Grafton 4 – Heather Baldwin (Democratic hold)

Grafton 5 – Rick Ladd (Republican hold)

Grafton 5 – Marie Bjelobrk (Republican hold)

Grafton 6 – Linda Franz (Republican hold)

Grafton 7 – Janet Lucas (Democratic hold)

Grafton 8 – Sallie Fellows (Democratic hold)

Grafton 8 – Peter Lovett (Democratic hold)

Grafton 8 – Bill Bolton (Democratic hold)

Grafton 9 – Thomas Oppel (Democratic hold)

Grafton 10 – John Sellers (Republican hold)

Grafton 11 – Lex Berezhny (Republican hold)

Grafton 12 – Mary Hakken-Phillips (Democratic hold)

Grafton 12 – Russel Muirhead (Democratic hold)

Grafton 12 – Terry Spahr (Democratic hold)

Grafton 12 – Ellen Rockmore (Democratic hold)

Grafton 13 – Laurel Stavis (Democratic hold)

Grafton 14 – George Sykes (Democratic hold)

Grafton 15 – Thomas Cormen (Democratic hold)

Grafton 16 – David Fracht (Democratic hold)

Grafton 17 – Susan Almy (Democratic hold)

Grafton 18 – Donald McFarlane (Republican hold)

January 3, 2024 at the New Hampshire State House. Photo/Andrew Sylvia

Hillsborough County – 62 Republicans, 61 Democrats

Hillsborough 1 – Jeffrey Tenczar (Republican hold)

Hillsborough 1 – Sandra Panek (Republican hold)

Hillsborough 1 – Tim Mannion (Republican hold)

Hillsborough 1 – Tom Mannion (Republican hold)

Hillsborough 2 – Linda Gould (Republican hold)

Hillsborough 2 – Kristin Noble (Republican hold)

Hillsborough 2 – Ted Gorski (Republican hold)

Hillsborough 2 – Brian Labrie (Republican hold)

Hillsborough 2 – Catherine Rombeau (Democratic hold)

Hillsborough 2 – Loren Foxx (Democratic hold)

Hillsborough 2 – John Schneller (Republican hold)

Hillsborough 3 – Paige Beauchemin (Democratic hold)

Hillsborough 3 – Fred Davis (Democratic hold)

Hillsborough 3 – Marc Plamondon (Democratic hold)

Hillsborough 4 – Sue Newman (Democratic hold)

Hillsborough 4 – Linda Ryan (Democratic hold)

Hillsborough 4 – Ray Newman (Democratic hold)

Hillsborough 5 – Heather Raymond (Democratic hold)

Hillsborough 5 – Susan Elberger (Democratic hold)

Hillsborough 5 – Dale Swanson (Democratic hold)

Hillsborough 6 – Lee Ann Kluger (Democratic hold)

Hillsborough 6 – Suzanne Vail (Democratic hold)

Hillsborough 6 – Carry Spier (Democratic hold)

Hillsborough 7 – Alicia Gregg (Democratic hold)

Hillsborough 7 – Louis Juris (Democratic hold)

Hillsborough 7 – Catherine Sofakitis (Democratic hold)

Hillsborough 8 – Kevin Scully (Republican gain)

Hillsborough 8 – Christal Lloyd (Democratic hold)

Hillsborough 8 – Efstathia Booras (Democratic hold)

Hillsborough 9 – William Dolan (Democratic hold)

Hillsborough 9 – Santosh Salvi (Democratic hold)

Hillsborough 9 – Sanjeev Manohar (Democratic hold)

Hillsborough 10 – Lind Harriott-Gathright (Democratic hold)

Hillsborough 10 – Marty Jack (Democratic hold)

Hillsborough 10 – Bill Ohm (Republican gain)

Hillsborough 11 – Laura Telerski (Democratic hold)

Hillsborough 11 – Will Darby (Democratic hold)

Hillsborough 11 – Manoj Chourasia (Democratic hold)

Hillsborough 12 – Maureen Mooney (Republican hold)

Hillsborough 12 – Julie Miles (Republican hold)

Hillsborough 12 – Nancy Murphy (Democratic hold)

Hillsborough 12 – Bill Boyd (Republican hold)

Hillsborough 12 – Rosemarie Rung (Democratic hold)

Hillsborough 12 – Adam Presa (Republican hold)

Hillsborough 12 – Jeanine Notter (Republican hold)

Hillsborough 12 – Wendy Thomas (Democratic hold)

Hillsborough 13 – Catherine Kenny (Republican hold)

Hillsborough 13 – Dillon Dumont (Republican hold)

Hillsborough 13 – Andrew Prout (Republican hold)

Hillsborough 13 – Jordan Ulery (Republican hold)

Hillsborough 13 – Robert Wherry (Republican hold)

Hillsborough 13 – Jeremy Slottje (Republican hold)

Hillsborough 14 – Richard Lascelles (Republican hold)

Hillsborough 14 – Raymond Peeples (Republican hold)

Hillsborough 15 – Mark McLean (Republican hold)

Hillsborough 15 – Mark Proulx (Republican hold)

Hillsborough 16 – Larry Gagne (Republican hold)

Hillsborough 16 – Dan Bergeron (Democratic gain)

Hillsborough 17 – Linda DiSilvestro (Democratic hold)

Hillsborough 17 – David Preece (Democratic hold)

Hillsborough 18 – Jessica Grill (Democratic hold)

Hillsborough 18 – Steven Kesselring (Republican gain)

Hillsborough 19 – Matt Drew (Republican gain)

Hillsborough 19 – Suzanne Chretien (Democratic hold)

Hillsborough 20 – Alissandra Murray (Democratic hold)

Hillsborough 20 – Pierre Dupont (Republican gain)

Hillsborough 21 – Christine Seibert (Democratic hold)

Hillsborough 21 – Matthew Wilhelm (Democratic hold)

Hillsborough 22 – Patricia Cornell (Democratic hold)

Hillsborough 22 – Nicole Leapley (Democratic hold)

Hillsborough 23 – Mary Ngwanda Georges (Democratic hold)

Hillsborough 23 – Jean Jeudy (Democratic hold)

Hillsborough 24 – Chris Herbert (Democratic hold)

Hillsborough 24 – Dennis Bouchard (Democratic hold)

Hillsborough 25 – Kathleen Paquette (Republican gain)

Hillsborough 25 – Kathy Staub (Democratic hold)

Hillsborough 26 – Brian Cole (Republican hold)

Hillsborough 26 – Patrick Long (Democratic hold)

Hillsborough 27 – Mary Murphy (Republican hold)

Hillsborough 28 – Keith Erf (Republican hold)

Hillsborough 28 – Travis Corcoran (Republican hold)

Hillsborough 29 – Joe Alexander (Republican hold)

Hillsborough 29 – Sherri Reinfurt (Republican hold)

Hillsborough 29 – Henry Glasson (Republican gain)

Hillsborough 29 – Sheila Seidel (Republican hold)

Hillsborough 30 – Jim Creighton (Republican hold)

Hillsborough 30 – Riche Colcombe (Republican hold)

Hillsborough 30 – Jim Fedolfi (Republican hold)

Hillsborough 31 – Jarvis Adams (Republican gain)

Hillsborough 32 – Diane Kelley (Republican hold)

Hillsborough 32 – Shane Sirois (Republican hold)

Hillsborough 32 – Jim Kofalt (Republican hold)

Hillsborough 33 – Peter Leishman (Democratic hold)

Hillsborough 33 – Jonah Wheeler (Democratic hold)

Hillsborough 34 – Russ Hodgkins (Republican gain)

Hillsborough 34 – Stephanie Grund (Democratic hold)

Hillsborough 34 – Daniel Veilleux (Democratic hold)

Hillsborough 35 – Liz Barbour (Republican gain)

Hillsborough 35 – Kat McGhee (Democratic hold)

Hillsborough 36 – Diane Pauer (Republican hold)

Hillsborough 36 – John Sutter (Republican hold)

Hillsborough 37 – Megan Murray (Democratic hold)

Hillsborough 38 – Kimberly Rice (Republican hold)

Hillsborough 38 – Ralph Boehm (Republican hold)

Hillsborough 39 – Mark Warden (Republican hold)

Hillsborough 39 – Jonathan Morton (Republican gain)

Hillsborough 40 – Erin Kerwin (Democratic hold)

Hillsborough 40 – Mark McKenzie (Democratic hold)

Hillsborough 40 – Trinidad Tellez (Democratic hold)

Hillsborough 40 – Suraj Budathoki (Democratic hold)

Hillsborough 41 – Lily Foss (Democratic hold)

Hillsborough 41 – Tim Hartnett (Democratic hold)

Hillsborough 41 – Karen Hegner (Democratic hold)

Hillsborough 42 – Keith Ammon (Republican hold)

Hillsborough 42 – Lisa Post (Republican hold)

Hillsborough 42 – Gerald Griffin (Republican hold)

Hillsborough 43 – Vanessa Sheehan (Republican hold)

Hillsborough 43 – Peter Petrigno (Democratic hold)

Hillsborough 43 – Gary Daniels (Republican hold)

Hillsborough 43 – Paul Dargie (Democratic hold)

Hillsborough 44 – Lisa Mazur (Republican hold)

Hillsborough 44 – Ross Berry (Republican hold)

Hillsborough 45 – Jack Flanagan (Republican gain)

Oct. 26, 2023 at the New Hampshire House of Representatives. Photo/Andrew Sylvia

Merrimack County – 23 Democrats, 22 Republicans

Merrimack 1 – Rick Devoid (Republican hold)

Merrimack 2 – Greg Hill (Republican hold)

Merrimack 3 – Bryan Morse (Republican hold)

Merrimack 3 – Ernesto Gonzalez (Republican hold)

Merrimack 4 – Michael Moffett (Republican hold)

Merrimack 4 – Jose Cambrils (Republican hold)

Merrimack 5 – Louise Andrus (Republican hold)

Merrimack 5 – Deborah Aylward (Republican hold)

Merrimack 6 – Tom Schamberg (Democratic hold)

Merrimack 7 – Karen Ebel (Democratic hold)

Merrimack 7 – Gregory Sargent (Democratic gain)

Merrimack 8 – Eileen Kelly (Democratic hold)

Merrimack 8 – Tony Caplan (Democratic hold)

Merrimack 8 – Stephanie Payeur (Democratic hold)

Merrimack 9 – Muriel Hall (Democratic hold)

Merrimack 9 – Eleana Corby (Democratic hold)

Merrimack 9 – David Luneau (Democratic hold)

Merrimack 9 – James Newsom (Democratic hold)

Merrimack 10 – Thomas Walsh (Republican hold)

Merrimack 10 – Stephen Boyd (Republican hold)

Merrimack 10 – John Leavitt (Republican hold)

Merrimack 10 – Yuri Polozov (Republican hold)

Merrimack 11 – Matthew Pitaro (Republican gain)

Merrimack 12 – Peter Mehegan (Republican gain)

Merrimack 12 – Brian Seaworth (Republican hold)

Merrimack 13 – Clayton Wood (Republican hold)

Merrimack 13 – Cyril Aures (Republican hold)

Merrimack 14 – Dan McGuire (Republican hold)

Merrimack 15 – Tracy Anne Bricchi (Democratic hold)

Merrimack 16 – Connie Lane (Democratic hold)

Merrimack 17 – Beth Richards (Democratic hold)

Merrimack 18 – Jim MacKay (Democratic hold)

Merrimack 19 – Mary Jane Wallner (Democratic hold)

Merrimack 20 – Eric Gallager (Democratic hold)

Merrimack 21 – Timothy Soucy (Democratic hold)

Merrimack 22 – James Roesener (Democratic hold)

Merrimack 23 – Merryl Gibbs (Democratic hold)

Merrimack 24 – Matthew Hicks (Democratic hold)

Merrimack 25 – James Thibault (Republican hold)

Merrimack 26 – Alvin See (Republican hold)

Merrimack 27 – Carol McGuire (Republican hold)

Merrimack 27 – Ray Plante (Republican hold)

Merrimack 28 – Jim Snodgrass (Democratic hold)

Merrimack 29 – Kris Schultz (Democratic hold)

Merrimack 30 – Gary Woods (Democratic hold)

March 22, 2023 in the New Hampshire State House

Rockingham County – 65 Republicans, 26 Democrats

Rockingham 1 – Scott Bryer (Republican hold)

Rockingham 1 – James Guzofski (Republican hold)

Rockingham 1 – Paul Tudor (Republican hold)

Rockingham 2 – Jason Osborne (Republican hold)

Rockingham 2 – James Spillane (Republican hold)

Rockingham 2 – Kevin Verville (Republican hold)

Rockingham 3 – Mary Ford (Republican hold)

Rockingham 4 – Mike Drago (Republican hold)

Rockingham 4 – Brian Nadeau (Republican hold)

Rockingham 4 – Cindy Barnett (Republican hold)

Rockingham 5 – Mark Vallone (Democratic hold)

Rockingham 5 – Michael Vose (Republican hold)

Rockingham 6 – Eric Turer (Democratic hold)

Rockingham 7 – Laurence Miner (Republican hold)

Rockingham 8 – Sayra Devito (Republican hold)

Rockingham 9 – Donald Selby (Republican hold)

Rockingham 9 – Vicki Wilson (Republican hold)

Rockingham 10 – Michael Cahill (Democratic hold)

Rockingham 10 – Ellen Read (Democratic hold)

Rockingham 10 – Toni Weinstein (Democratic hold)

Rockingham 11 – Julie Gilman (Democratic hold)

Rockingham 11 – Mark Paige (Democratic hold)

Rockingham 11 – Gaby Grossman (Democratic hold)

Rockingham 11 – Linda Haskins (Democratic hold)

Rockingham 12 – Allison Knab (Democratic hold)

Rockingham 12 – Zoe Manos (Democratic hold)

Rockingham 13 – David Love (Republican hold)

Rockingham 13 – Jodi Nelson (Republican hold)

Rockingham 13 – Erica Layon (Republican hold)

Rockingham 13 – Phyllis Katsakiores (Republican hold)

Rockingham 13 – Charles Foote (Republican hold)

Rockingham 13 – John Potucek (Republican hold)

Rockingham 13 – Katherine Prudhomme O’Brien (Republican hold)

Rockingham 13 – Stephen Pearson (Republican hold)

Rockingham 13 – David Milz (Republican hold)

Rockingham 13- Richard Tripp (Republican hold)

Rockingham 14 – Kenneth Weyler (Republican hold)

Rockingham 14 – Pam Brown (Republican hold)

Rockingham 15 – Joe Guthrie (Republican hold)

Rockingham 15 – Lilli Walsh (Republican hold)

Rockingham 16 – Kristine Perez (Republican hold)

Rockingham 16 – David Lundgren (Republican hold)

Rockingham 16 – Tom Dolan (Republican hold)

Rockingham 16 – Ron Dunn (Republican hold)

Rockingham 16 – Doug Thomas (Republican hold)

Rockingham 16 – Sherman Packard (Republican hold)

Rockingham 16 – Wayne MacDonald (Republican hold)

Rockingham 17 – Charles McMahon (Republican hold)

Rockingham 17 – Katelyn Kuttab (Republican hold)

Rockingham 17 – Daniel Popvici-Muller (Republican hold)

Rockingham 17 – Bob Lynn (Republican hold)

Rockingham 18 – Debra DeSimone (Republican hold)

Rockingham 18 – Jay Markell (Republican hold)

Rockingham 19 – Susan Porcelli (Republican hold)

Rockingham 20 – Robert Harb (Republican hold)

Rockingham 20 – Charles Melvin (Republican hold)

Rockingham 20 – James Summers (Republican hold)

Rockingham 21 – Jennifer Mandelbaum (Democratic hold)

Rockingham 22 – Kate Murray (Democratic hold)

Rockingham 23 – Jim Maggiore (Democratic hold)

Rockingham 24 – Jaci Grote (Democratic hold)

Rockingham 24 – Dennis Malloy (Democratic hold)

Rockingham 25 – Joe Sweeney (Republican hold)

Rockingham 25 – Fred Doucette (Republican hold)

Rockingham 25 – Lorie Ball (Republican hold)

Rockingham 25 – Tanya Donnelly (Republican hold)

Rockingham 25 – John Jannigan (Republican hold)

Rockingham 25 – John Sytek (Republican hold)

Rockingham 25 – Valerie McDonnell (Republican hold)

Rockingham 25 – Susan Vandecasteele (Republican hold)

Rockingham 25 – Dennis Mannion (Republican hold)

Rockingham 26 – Buzz Scherr (Democratic hold)

Rockingham 27 – Gerald Ward (Democratic hold)

Rockingham 28 – Carrie Sorensen (Democratic hold)

Rockingham 29 – Chris Muns (Democratic hold)

Rockingham 29 – Mike Edgar (Democratic hold)

Rockingham 29 – Nicholas Bridle (Republican hold)

Rockingham 29 – Erica de Vries (Democratic hold)

Rockingham 30 – Aboul Khan (Republican hold)

Rockingham 30 – Matt Sabourin (Republican hold)

Rockingham 31 – Jess Edwards (Republican hold)

Rockingham 31 – Terry Roy (Republican hold)

Rockingham 32 – Melissa Litchfield (Republican hold)

Rockingham 33 – Alexis Simpson (Democratic hold)

Rockingham 34 – Mark Pearson (Republican hold)

Rockingham 35 – Julius Soti (Republican hold)

Rockingham 36 – J.D. Bernardy (Republican hold)

Rockingham 37 – David Meuse (Democratic hold)

Rockingham 38 – Peggy Balboni (Democratic hold)

Rockingham 39 – Ned Raynolds (Democratic hold)

Rockingham 40 – Linda McGrath (Republican hold)

Another discussion at the NH State House. Photo/Andrew Sylvia

Strafford County – 24 Democrats, 14 Republicans

Strafford 1 – Susan DeLemus (Republican hold)

Strafford 1 – Robley Hall (Republican hold)

Strafford 2 – Glenn Bailey (Republican hold)

Strafford 2 – Michael Granger (Republican hold)

Strafford 2 – Claudine Burnham (Republican hold)

Strafford 3 – Susan DeRoy (Republican hold)

Strafford 4 – Len Turcotte (Republican hold)

Strafford 4 – Cassandra Levesque (Democratic hold)

Strafford 4 – Heath Howard (Democratic hold)

Strafford 5 – Thomas Kaczynski (Republican hold)

Strafford 6 – Denise DeDe-Poulin (Republican hold)

Strafford 7 – Aidan Ankarberg (Republican hold)

Strafford 8 – Samuel Farrington (Republican hold)

Strafford 9 – Amy Malone (Democratic gain)

Strafford 10 – Marjorie Smith (Democratic hold)

Strafford 10 – Loren Selig (Democratic hold)

Strafford 10 – Timothy Horrigan (Democratic hold)

Strafford 10 – Wayne Burton (Democratic hold)

Strafford 11 – Janet Wall (Democratic hold)

Strafford 11 – Erik Johnson (Democratic hold)

Strafford 11 – Thomas Southworth (Democratic hold)

Strafford 12 – Dawn Evans (Democratic hold)

Strafford 12 – Myles England (Democratic hold)

Strafford 12 – John Stone (Democratic hold)

Strafford 12 – Wayne Pearson (Democratic hold)

Strafford 13 – Peter Bixby (Democratic hold)

Strafford 14 – Peter Schmidt (Democratic hold)

Strafford 15 – Alice Wade (Democratic hold)

Strafford 16 – Gary Gilmore (Democratic hold)

Strafford 17 – Jessica LaMontagne (Democratic hold)

Strafford 18 – Michael Harrington (Republican hold)

Strafford 19 – David Walker (Republican hold)

Strafford 19 – Kelley Potenza (Republican hold)

Strafford 19 – John Larochelle (Democratic hold)

Strafford 20 – Allan Howland (Democratic hold)

Strafford 21 – Luz Bay (Democratic hold)

Strafford 21 – Seth Miller (Democratic hold)

Strafford 21 – Geoff Smith (Democratic hold)

Outside of NH State House.

Sullivan County – 8 Republicans, 5 Democrats

Sullivan 1 – Brian Sullivan (Democratic hold)

Sullivan 2 – William Palmer (Democratic hold)

Sullivan 3 – Skip Rollins (Republican hold)

Sullivan 3 – Steven Smith (Republican hold)

Sullivan 3 – Walter Spilsbury (Republican hold)

Sullivan 4 – Judy Aron (Republican hold)

Sullivan 5 – George Grant (Republican gain)

Sullivan 6 – Dale Girard (Democratic hold)

Sullivan 6 – John Cloutier (Democratic hold)

Sullivan 6 – Wayne Hemingway (Republican hold)

Sullivan 7 – Margaret Drye (Republican hold)

Sullivan 8 – Hope Damon (Democratic hold)

Sullivan 8 – Michael Aron (Republican hold)