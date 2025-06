Memorial High School’s Q4 Honor Roll

MANCHESTER, NH – The following Memorial High School students achieved honor roll status for the fourth-quarter marking period.

Principal’s List 2025 Cayla Albridge Principal’s List 2025 Maeve Barrett Principal’s List 2025 Bianca Becker Principal’s List 2025 Jessica Bui Principal’s List 2025 Aubrey Bussiere Principal’s List 2025 Jaelyn Butler Principal’s List 2025 Elizabeth Champagne Principal’s List 2025 Xavier Corbett Principal’s List 2025 Zoe Desjardins Principal’s List 2025 Lexus Donatelli Principal’s List 2025 Reagan Foust Principal’s List 2025 Giulia Gazzella Principal’s List 2025 Amanda Lauridsen Principal’s List 2025 Kelly LeGallo Principal’s List 2025 Dhimitraq Llace Principal’s List 2025 Samantha Martel Principal’s List 2025 Madison McCaffrey Principal’s List 2025 Darlene Nguyen Principal’s List 2025 Colin Nichols Principal’s List 2025 Athena Ortiz Principal’s List 2025 Kathryn Otto Principal’s List 2025 Bella Paolino Principal’s List 2025 Andy Pham Principal’s List 2025 Emma Poulin Principal’s List 2025 Juliana Proulx Principal’s List 2025 Jeslian Quinones Sepulveda Principal’s List 2025 Fayaz Rahmani Principal’s List 2025 Ferdaws Rahmani Principal’s List 2025 Swornnim Rai Principal’s List 2025 Harsh Saini Principal’s List 2025 Paige Simard Principal’s List 2025 Lilly Simonds Principal’s List 2025 Jeremy Sobozenski Principal’s List 2025 Jenny Van Principal’s List 2025 Jesse Velie Principal’s List 2025 Kaylyn Wilson Principal’s List 2026 Tania Ahmed Principal’s List 2026 Alhassan Altimimy Principal’s List 2026 Koby Anziani Principal’s List 2026 Shannyl Arias Arias Principal’s List 2026 Nicholas Batchelder Principal’s List 2026 Kayley Beleski Principal’s List 2026 Steven Benard Principal’s List 2026 Blake Bickford Principal’s List 2026 Mackenzie Caswell Principal’s List 2026 Hannah Cinfo Principal’s List 2026 Jordan Courter Principal’s List 2026 Kimberly Daniel Principal’s List 2026 Katerina Datsko Principal’s List 2026 Philipline Doe Principal’s List 2026 Rylee Donovan Principal’s List 2026 Kolby Ducharme Principal’s List 2026 Benjamin Fedor Principal’s List 2026 Paul Fedor Principal’s List 2026 Madyson Galicia Principal’s List 2026 Merlin Garcia-Santos Principal’s List 2026 Ashley Giles Principal’s List 2026 Jason Hebert Principal’s List 2026 Hailey Kuehn Principal’s List 2026 Emily Lam Principal’s List 2026 Amisha Lama Principal’s List 2026 Briana Le Principal’s List 2026 Julia Le Principal’s List 2026 Elian Lugo Principal’s List 2026 Joshua Lussier Principal’s List 2026 Gwenan Macomber Principal’s List 2026 Rohanna McCurdy Principal’s List 2026 Kadence Menswar Principal’s List 2026 Alianny Minueza-Duran Principal’s List 2026 Laaibah Mishall Principal’s List 2026 Bryson Mitchell Principal’s List 2026 Jennifer Mugisha Principal’s List 2026 Amber Murillo Principal’s List 2026 Fiona Nguyen Principal’s List 2026 Violet Nguyen Principal’s List 2026 Bridgeet Reyes-Garay Principal’s List 2026 Kihanna Rodriguez Principal’s List 2026 Abigail Saitz Principal’s List 2026 Dakota Scribner Principal’s List 2026 Manafshay Shahzad Principal’s List 2026 Maxim Shuran Principal’s List 2026 Anna Sobozenski Principal’s List 2026 Addyson St Onge Principal’s List 2026 Jeremy Troncoso O’Neal Principal’s List 2026 Paige Waterman Principal’s List 2027 Yazen Al Janabi Principal’s List 2027 Ghezel Alrais Principal’s List 2027 Paola Barrientos Flores Principal’s List 2027 Olivia Bicja Principal’s List 2027 Ryan Boylan Principal’s List 2027 Collin Calderon Principal’s List 2027 Olivia Caprario Principal’s List 2027 Zoey Cashin Principal’s List 2027 Ciara Crespo Principal’s List 2027 Lily Croteau Principal’s List 2027 Lily De Voe Principal’s List 2027 Shayla Dinh Principal’s List 2027 Ava Dittbenner Principal’s List 2027 Anthony Gammella Principal’s List 2027 Michael Georges Principal’s List 2027 Yuwana Ghalley Principal’s List 2027 Ayva Hanks Principal’s List 2027 Myah Harris Principal’s List 2027 Jaelyn Hartford Principal’s List 2027 Aaliyah Hebert Principal’s List 2027 Dalila Husejnovic Principal’s List 2027 Avery Jenkins Principal’s List 2027 Dylan Jolicoeur Principal’s List 2027 Breena Kelly Principal’s List 2027 Michelle Khiev Principal’s List 2027 Han Ly Principal’s List 2027 Ava Mariano Principal’s List 2027 Sayou Masson Principal’s List 2027 Jadalin Morales Garcia Principal’s List 2027 Shams Muqdad Principal’s List 2027 Lena Nguyen Principal’s List 2027 Dillan Pelletier Principal’s List 2027 Ngoc Pham Principal’s List 2027 Lillyan Sanborn Principal’s List 2027 Evelyn Sanchez Principal’s List 2027 Brianna Santos Principal’s List 2027 Yoann Sebaaly Principal’s List 2027 Vincent Termini Principal’s List 2027 Frank Tessier Principal’s List 2027 Frida Tinajero Principal’s List 2027 Monsserraht Tovar Perez Principal’s List 2027 Van Thanh Truong Principal’s List 2027 Abigail Welch Principal’s List 2027 Mya Woo Principal’s List 2027 Kelly Zavala Principal’s List 2028 Kaylee Allard Principal’s List 2028 Caroline Alley Principal’s List 2028 Annie Barrett Principal’s List 2028 Elena Bicja Principal’s List 2028 Elia Bou Jabbour Principal’s List 2028 Marcel Boucher Principal’s List 2028 Ava Bradley Principal’s List 2028 Eliana Brown Principal’s List 2028 Lacey Browning Principal’s List 2028 Jackson Calabro Principal’s List 2028 Katelyn Caron Principal’s List 2028 Ava Chasse Principal’s List 2028 Kali Donegan Principal’s List 2028 Caroline Duval Principal’s List 2028 Glib Gladkij Principal’s List 2028 Jeremiah Gomes Principal’s List 2028 Jennifer Gosselin Principal’s List 2028 Taelyn Gould-Poulin Principal’s List 2028 Rossni Gurung Principal’s List 2028 Samin Kuloglija Principal’s List 2028 Rileigh Lawrence Principal’s List 2028 Sofie Loya Principal’s List 2028 Achok Lual Principal’s List 2028 Cailin Maguire Principal’s List 2028 Alison Mejia-Miranda Principal’s List 2028 Helen Mejia-Miranda Principal’s List 2028 Avery Menswar Principal’s List 2028 Ksenija Michalenko Principal’s List 2028 Zainab Mohammed Principal’s List 2028 Joshua Mumford Principal’s List 2028 Brayden Murphy Principal’s List 2028 Andrew Nguyen Principal’s List 2028 Brendan Nguyen Principal’s List 2028 Kim Nguyen Principal’s List 2028 Legacy Ochaye Principal’s List 2028 Chloe Osmer Principal’s List 2028 Elizabeth Padden Principal’s List 2028 Ashton Patnaude Principal’s List 2028 Cathy Pham Principal’s List 2028 Phoenix Pittman Principal’s List 2028 Zoe Pollock Principal’s List 2028 Payton Riggas Principal’s List 2028 Paxton Seavey Principal’s List 2028 Camille Silverio Principal’s List 2028 Christine Nel Ashley Sison Principal’s List 2028 Emme St Onge Principal’s List 2028 Jacob Stevens Principal’s List 2028 Imaan Tariq Principal’s List 2028 Brandon Trevino Principal’s List 2028 Nathan Truong Principal’s List 2028 Emma Wallace Principal’s List 2028 Santana Whitaker Principal’s List 2028 Hope Wolgamott High Honors 2025 Arianna Alexander High Honors 2025 Mackenzie Allard High Honors 2025 Cali Allen High Honors 2025 Isabella Andersen High Honors 2025 Ella Arnautovic High Honors 2025 Ashlyn Bartnicki High Honors 2025 Lilianna Behnken High Honors 2025 Mallory Bell High Honors 2025 Isabella Cocozziello High Honors 2025 Lily Colon High Honors 2025 Emina Cosic High Honors 2025 Zachary Courchesne High Honors 2025 Alexander Coyle High Honors 2025 Isabella De Voe High Honors 2025 Alexcia Desfosses High Honors 2025 Aeva Dessalines High Honors 2025 Nicholas Ferriero High Honors 2025 Molly Fuller High Honors 2025 Suany Galindo High Honors 2025 Vianca Gonzalez Blanco High Honors 2025 Santiago Gutierrez Velez High Honors 2025 Connor Houston High Honors 2025 Lucas Huynh High Honors 2025 Jayden Kuilan High Honors 2025 Marissa Levesque High Honors 2025 Chyanne Mannion High Honors 2025 Vielka Martinez Castro High Honors 2025 Ianna Mayers High Honors 2025 Mya McCarthy High Honors 2025 Elizabeth Metcalf High Honors 2025 Alexis Miles High Honors 2025 Chloe Nassoura High Honors 2025 Brandon Nguyen High Honors 2025 Giang Nguyen High Honors 2025 Ana Beatriz Pereira High Honors 2025 Maritza Pereyra Ochoa High Honors 2025 William Petersen High Honors 2025 Hannah Rodriguez High Honors 2025 Shaylah Ryan High Honors 2025 Dasciel Salcedo High Honors 2025 Aidan Simister High Honors 2025 Austin Smith High Honors 2025 Yoquin Sosa High Honors 2025 Austin Talbot High Honors 2025 Zachary Telge High Honors 2025 Ryan White High Honors 2026 Sammy Alkinani High Honors 2026 Melany Arce Alzate High Honors 2026 Myar Babiker High Honors 2026 Aaron Beaudoin High Honors 2026 Emilie Bilodeau High Honors 2026 Taly Bou Jabbour High Honors 2026 Mary Boucher High Honors 2026 Aubrey Bourque High Honors 2026 Justin Davis-Elliott High Honors 2026 Meta Denio High Honors 2026 Cameron Desrosiers High Honors 2026 Shea Donegan High Honors 2026 Aylin Gomez Rodriguez High Honors 2026 Gianni Hargis High Honors 2026 Jacob Harrington High Honors 2026 Anesa Hodzic High Honors 2026 Mohammed Hussein High Honors 2026 Aalizah Kan High Honors 2026 Arayena Kansakar High Honors 2026 Philippe Karara High Honors 2026 Chloe Kennedy High Honors 2026 Aleigha Keno High Honors 2026 Caitlyn Krause High Honors 2026 David Kulikovskiy High Honors 2026 Andrew Lesieur High Honors 2026 Alexis Longden High Honors 2026 Mayum Lual High Honors 2026 Savanah Madore High Honors 2026 Kimari Miller High Honors 2026 Nora Miller High Honors 2026 Vianney Mizenga High Honors 2026 Arya Mohammad High Honors 2026 Audrey Morgan High Honors 2026 Long Nguyen High Honors 2026 Owen Pacheco High Honors 2026 Jack Paradis High Honors 2026 Cassandra Parker High Honors 2026 Alessandro Patti High Honors 2026 Kaden Pelletier High Honors 2026 Matthew Pike High Honors 2026 Hector Rosario High Honors 2026 Jacob Schuff High Honors 2026 Alannah Scott High Honors 2026 Danielle Scott High Honors 2026 Leanna Sim High Honors 2026 Alexis Tafe High Honors 2026 Bailey Woodrow High Honors 2026 Braydon Yianakopolos High Honors 2027 Ledum Adumene High Honors 2027 Aya Ahmed High Honors 2027 Asal Alrais High Honors 2027 Aleyah Arnautovic High Honors 2027 Connor Atkins High Honors 2027 Emily Badge High Honors 2027 Dalianna Beaudin High Honors 2027 Tabitha Bland High Honors 2027 Lia Burgess High Honors 2027 Ryan Carlson High Honors 2027 Samairy Casiano Rodriguez High Honors 2027 Jayden Cloyd High Honors 2027 Bianca Cordeiro Da Silva High Honors 2027 Eva Dallaire High Honors 2027 Adrina Dellas High Honors 2027 Emma Desrochers High Honors 2027 Jaedin Elias High Honors 2027 Gabriel Felch High Honors 2027 Hannah Fullam High Honors 2027 Allyson Gallagher High Honors 2027 Chantal Garcia Sanchez High Honors 2027 Eva Giles High Honors 2027 Isabella Gomez High Honors 2027 Diante Gutierrez High Honors 2027 Elin Hill High Honors 2027 Geovary Hodor High Honors 2027 Bonheur Ishimwe High Honors 2027 Yan-Peter Kayobera High Honors 2027 Yufreidy Lora Soto High Honors 2027 Hailey Marcouillier High Honors 2027 Alexandria Mimms High Honors 2027 Joseph Minasian High Honors 2027 Keith O’Sullivan-Giddings High Honors 2027 Ayden Pepin High Honors 2027 Jizel Pierre High Honors 2027 Berina Podzic High Honors 2027 Abigail Proulx High Honors 2027 Violet Provencher High Honors 2027 Aaden Pultar High Honors 2027 Ariana Ramos High Honors 2027 Alexander Rodriguez High Honors 2027 Jillian Royce High Honors 2027 Luis Sanchez-Gomez High Honors 2027 Feliphe Santos High Honors 2027 Amina Selimovic High Honors 2027 Haram Shahzad High Honors 2027 Camila Shuran High Honors 2027 Avery Simonds High Honors 2027 Jamie Steere High Honors 2027 Jathyen Torres High Honors 2027 Claudia Vaine High Honors 2027 Chloe Vayo High Honors 2027 Liyah Vo High Honors 2027 Isaac Young High Honors 2027 River Young High Honors 2028 Ryan Baer High Honors 2028 Tevaughn Barnett High Honors 2028 Camden Beaulieu High Honors 2028 Mason Bush High Honors 2028 Lam Dang High Honors 2028 Luis Denis Breban High Honors 2028 Anthony Desmarais High Honors 2028 Micaela Diaz-Feliciano High Honors 2028 Travis Dinh High Honors 2028 Owen Dube High Honors 2028 Ashton Ducharme High Honors 2028 Ethan Eosue High Honors 2028 Batista Eusw High Honors 2028 Brian Flores-Hipolito High Honors 2028 Ashlinn Galindez High Honors 2028 Germaiony Gomez Zapata High Honors 2028 Corinne Graf High Honors 2028 Jersey Groleau High Honors 2028 Blake Kohler High Honors 2028 Ananya Koirala High Honors 2028 Hayley Krimmer High Honors 2028 Ariel Lee High Honors 2028 Tucker Lessieur High Honors 2028 Mariam Monique High Honors 2028 Alexander Mouleart High Honors 2028 Kasen Newhall High Honors 2028 Thomas Race High Honors 2028 John Ramos Rodriguez High Honors 2028 Mystic Redman High Honors 2028 Brutenie Rene High Honors 2028 Isabela Rosario Velazquez High Honors 2028 Jacob Sansoucie High Honors 2028 Jack-Everett Sargent High Honors 2028 Grace Sartorelli High Honors 2028 Braise Sibomana High Honors 2028 Maddox Siuda High Honors 2028 Valentina Sojo Garcia High Honors 2028 SiYing Su High Honors 2028 Evelyn Sullivan High Honors 2028 Domenic Tankersley High Honors 2028 Eshal Tariq High Honors 2028 Brian Tran High Honors 2028 Jordan Tran High Honors 2028 Ari Tsoumbanos High Honors 2028 Nhan Van High Honors 2028 Maecyn White High Honors 2028 Joshua Wilson High Honors 2028 Shae Yianakopolos High Honors 2028 Abigail Zabay High Honors 2028 Kimberly Zheng Honors 2025 Bedum Adumene Honors 2025 Jante Baker Honors 2025 Jaden Bean Honors 2025 Syrenity Berry Honors 2025 Christian Bilolo Honors 2025 Isabella Bowden Honors 2025 Isabella Bradley Honors 2025 Amber Burgan Honors 2025 Lyla Colangelo Honors 2025 Spencer Cote Honors 2025 Kaitlyn Custodio Honors 2025 Emily Dahl Honors 2025 Javon Davidson Honors 2025 Amiyah Dawson Honors 2025 Bryan DeOliveira Honors 2025 Richard Dinh Honors 2025 Lennox Ernst Honors 2025 Maci Franggos Honors 2025 Adam Glidden Honors 2025 Asaleah Graham Honors 2025 Aiden Heath Honors 2025 Christian Hernandez Honors 2025 Olivia Horne Honors 2025 Nicholas Hults Honors 2025 Madisyn Irizarry Honors 2025 Talia Johnson Honors 2025 Ava Kerouac Honors 2025 Aubrey Kostakis Honors 2025 Lenix Labiosa Fantauzzi Honors 2025 Aiden Lacroix Honors 2025 Mark Longo Honors 2025 Kiley Lussier Honors 2025 Kalene Bari Mawo Honors 2025 Grace McDonald Honors 2025 Abigail McLeod Honors 2025 Samuel Morrison Honors 2025 Tommy Nguyen Honors 2025 Irvin Ochoa Aldava Honors 2025 Mohammed Olanrewaju Honors 2025 Vandan Patel Honors 2025 Lohraine Meg Pechon Honors 2025 Aria Prive Honors 2025 Jack Proulx Honors 2025 Anna Ramirez Sorto Honors 2025 Alex Rodriguez Honors 2025 Jorge Eduardo Rojas Mendez Honors 2025 Eva Rosario Honors 2025 Dominick Rowell Honors 2025 Karla Salazar Cruz Honors 2025 Irnela Salihovic Honors 2025 Jaiden Santana Honors 2025 Izaiah Solis Honors 2025 William Sylvester Honors 2025 Andrew Torgersen Honors 2025 Matthew Vardaro Honors 2025 Landon Vasquez Salguero Honors 2025 Leila Zulic Honors 2026 Aging Aging Honors 2026 Priscilla Appiah Honors 2026 Jayleigh Boyle Honors 2026 Olivia Brown Honors 2026 Chanelle Burrus Honors 2026 Alex Castellanos Morales Honors 2026 Hamerson Castro Cruz Honors 2026 Djuna Danedjy Chalotin Honors 2026 Alanah Clark Honors 2026 Ayvah Collier Honors 2026 Tina Dakhil Honors 2026 Trevor De La Cruz Honors 2026 Allora Delaney Honors 2026 Evan Dexter Honors 2026 Charlize Doyon Honors 2026 Anabelle Duguay Honors 2026 Logan Duguay Honors 2026 Bayley Duquette Honors 2026 Shanelle Easington Honors 2026 Victoria Elgart Honors 2026 Lenna Elrayah Honors 2026 Connor Franklin Honors 2026 Mason Fraser Honors 2026 Michelle Gilbert Honors 2026 Leila Gilmartin Honors 2026 Remon Gurung Honors 2026 Ava Hutton Honors 2026 Riana Ionescu Honors 2026 Efta Juma Honors 2026 Ashlyn Kenny Honors 2026 Megan Labore Honors 2026 Inayaiz Mendez Honors 2026 Vildana Mori-Souleymane Honors 2026 Najla Nelson Honors 2026 Dathan Nguyen Honors 2026 Thu Nguyen Honors 2026 Destiny Orduno Torres Honors 2026 Selena Ortiz Honors 2026 Haylie Peterson Honors 2026 Jack Pichardo Honors 2026 Christopher Rodriguez Honors 2026 Fedalix Rodriguez Honors 2026 Anabella Scimemi Honors 2026 Andressa Silva Honors 2026 Jordan Stanberry Honors 2026 Joey Sullivan Honors 2026 Eldiona Syla Honors 2026 Marilyn Toney Honors 2026 Jaxon Williams Honors 2026 Caleb Wyman Honors 2027 Nasr-Edin Abbari Honors 2027 Leelabari Adumene Honors 2027 Catalina Alzate Honors 2027 Taylor Angerami Honors 2027 Madison Avelar Honors 2027 Efrain Baez Honors 2027 Bella Beaupre Honors 2027 Colten Berry Honors 2027 Meghan Bissonnette Honors 2027 Donald Bory Honors 2027 Charbel Bou Jabbour Honors 2027 Wesley Bouchard Honors 2027 Kenzie Brooks Honors 2027 Trevor Brown Honors 2027 Joseph Burgan Honors 2027 Eni Cakeri Honors 2027 Jebidiah Clark Honors 2027 Jenavyzia Collazo Honors 2027 Armin Dzonlic Honors 2027 Caileigh Fields Honors 2027 Liam Fluck Honors 2027 Olivia Fontaine Honors 2027 Ava Gaud Honors 2027 Aiden Gilbert Honors 2027 Hunter Gilliam Honors 2027 Brandon Gillis Honors 2027 Maya Gilmartin Honors 2027 Evelyn Gustafson Honors 2027 Aidan Henchey Honors 2027 Sophia Hoang Honors 2027 Dayana Jaquez Honors 2027 Alexis Jarest Honors 2027 Joshua Jenkins Honors 2027 Jasiah Jones Honors 2027 Lilliana Kimball-Houle Honors 2027 Amelia Kipulu Honors 2027 Emma Laughlin Honors 2027 Isaiah Leary-Hernandez Honors 2027 Donavin Lemay Honors 2027 Eldin Malikic Honors 2027 Jack McFarland Honors 2027 Sabina Mekic Honors 2027 Dylan Merchant Honors 2027 Hazelyn Mitchell-O’Connell Honors 2027 Rylan Morgan Honors 2027 Juan Nataren Honors 2027 Ryan Nightingale Honors 2027 Lilyanne Pelletier Honors 2027 Gabriella Perez-Charris Honors 2027 Christian Philbrook Honors 2027 Bonita Pizarro Howland Honors 2027 Molly Rankins Honors 2027 Alexa Rodriguez Honors 2027 Dzeva Sandzic Honors 2027 Cameron Scott Honors 2027 William Sloper Honors 2027 Madelyn Strandson Honors 2027 Avery Stumpf Honors 2027 Eldion Syla Honors 2027 Leis Taric Honors 2027 Johnny Tran Honors 2027 Kaylen Tran Honors 2027 Thanh Kien Truong Honors 2027 Joselle Urena Diaz Honors 2027 Kasie Wasserback Honors 2027 Torah Williams Honors 2027 Haven Worsley Honors 2028 Magdalena Ancic Honors 2028 Austin Berube Honors 2028 Kailyn Bouthiette Honors 2028 Faith Carey Honors 2028 Smriti Dangal Honors 2028 Karmella Davidson Honors 2028 Isaac Denio Honors 2028 Vicenta Diaz Zaldivar Honors 2028 Gavin Fournier Honors 2028 Noah Fournier Honors 2028 Arman Gosto Honors 2028 Isabella Grenon Honors 2028 Fatuma Hussein Honors 2028 Brandyn Kerlin Honors 2028 Trevor King Honors 2028 Avery Kneeland Honors 2028 Danya Lemus Franco Honors 2028 Mikayla Maradiaga Honors 2028 Loren Shanel Martinez Castillo Honors 2028 Eduardo Martinez Guzman Honors 2028 Elijah Marziano Honors 2028 Lilyana Moisan Honors 2028 Faris Osmanovic Honors 2028 Trent Osmer Honors 2028 Mason Poitras Honors 2028 Riley Quaglia Honors 2028 Dylan Rivera Falcon Honors 2028 Vijay Robinson Honors 2028 Kyra Rogers Honors 2028 Dashaun Rose Honors 2028 Esperanza Rubio Rivera Honors 2028 Brady Sacco Honors 2028 Dimitrios Tselios Honors 2028 Mohammad Umar Honors 2028 Dianna Vasquez Honors 2028 Iyanna White