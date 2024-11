West High School 2024 Q1 Honor Roll

MANCHESTER, NH – West High School has announced its Q1 honor roll which includes 286 students recognized for academic achievement.

Last Name First Name Year Of Graduation Honor Al Kinani Yousif 2025 Principal’s List Birmingham Autumn 2025 Principal’s List Caron Brady 2025 Principal’s List Chen Renyu 2025 Principal’s List Cook-Moore Reaghan 2025 Principal’s List Duverge Jeremya 2025 Principal’s List Erroummani Mohamed 2025 Principal’s List Graf Jenna 2025 Principal’s List Hernandez Malayzia 2025 Principal’s List Hollandbeck Sarah 2025 Principal’s List Lauder Eshaya 2025 Principal’s List Magar Samjana 2025 Principal’s List McNamara Hayden 2025 Principal’s List Murphy Chloe 2025 Principal’s List Nos Saliya 2025 Principal’s List Perkins Ryan 2025 Principal’s List Raudales Zeron Karla 2025 Principal’s List Santanelli Celeste 2025 Principal’s List Sawyer Wyatt 2025 Principal’s List Sierra Sanchez Adriana 2025 Principal’s List St Jean Rowen 2025 Principal’s List Ahmed Aazmer 2026 Principal’s List Aleman Luke 2026 Principal’s List Allard Madison 2026 Principal’s List Boughner Jack 2026 Principal’s List Doherty Megan 2026 Principal’s List Duryea Charles 2026 Principal’s List Giri Deepasha 2026 Principal’s List Jansipsee Sittinon 2026 Principal’s List Lapinski Scott 2026 Principal’s List Martin-Bennitt Daria 2026 Principal’s List Mejia-Sorto Dhebora 2026 Principal’s List Nunez Arielis 2026 Principal’s List Range Sean 2026 Principal’s List Sehic Ammar 2026 Principal’s List Serhan Adam 2026 Principal’s List St Pierre Lindsey 2026 Principal’s List Truong Patrick 2026 Principal’s List Wilson Tsuina 2026 Principal’s List Anderson Alexia 2027 Principal’s List Asebioyo Oluwaseyi 2027 Principal’s List Cochrane Oliver 2027 Principal’s List Green Rajan 2027 Principal’s List Guzman Gabriel 2027 Principal’s List Hudhra Victoria 2027 Principal’s List Kulesza Isabella 2027 Principal’s List Lombard Andrew 2027 Principal’s List Mitchell Vanessa 2027 Principal’s List Musoni Innocent 2027 Principal’s List Page Ashley 2027 Principal’s List Popnen Barivure 2027 Principal’s List Powles Caitlin 2027 Principal’s List Reynolds Collin 2027 Principal’s List Ross Connor 2027 Principal’s List Rosser Takoda 2027 Principal’s List Taylor Colin 2027 Principal’s List Amorim Heloa 2028 Principal’s List Amorim Ester 2028 Principal’s List Bah Fatoumata 2028 Principal’s List Clark Gabreal 2028 Principal’s List Estrada Sanchez Camille Cristina 2028 Principal’s List Fernandez Angel 2028 Principal’s List Fudala William 2028 Principal’s List Kaizer De Souza Emanuele 2028 Principal’s List Nur Hawa 2028 Principal’s List Range Eoghan 2028 Principal’s List Rienert Luke 2028 Principal’s List Voisine IV Reynald 2028 Principal’s List ————————- ———————– ———————— ———————- Claar Tyler 2025 High Honors Cruz Alex 2025 High Honors Denis Alekceys 2025 High Honors DesRochers Rylie 2025 High Honors Edmunds Tevin 2025 High Honors Emmons Bianchini Julianna 2025 High Honors Eusebio Valeria 2025 High Honors Kimasi Miradi 2025 High Honors Lodge Emmile 2025 High Honors Luong Anna 2025 High Honors Magar Alisha 2025 High Honors Namate Gabriel 2025 High Honors Otero Ruestas Emily 2025 High Honors Patridge Ethan 2025 High Honors Richard Lia 2025 High Honors Rivera Jhystoni Parkhynn 2025 High Honors Santanelli Selina 2025 High Honors Selemani Francine 2025 High Honors Smith Braelin 2025 High Honors Tarr Victoria 2025 High Honors Therrien Jeffrey 2025 High Honors Warrington Anthony 2025 High Honors Watts Owen 2025 High Honors Young Adilynn 2025 High Honors Abdelrahman Seif 2026 High Honors Awad Gomana 2026 High Honors Badeau Aurora 2026 High Honors Cartier Adrianna 2026 High Honors Cruz Velez Samuel 2026 High Honors Denis Lakeisha 2026 High Honors Godbois Sophia 2026 High Honors Guiffra Riley 2026 High Honors Idris Eiman 2026 High Honors Ledoux Jordan 2026 High Honors Neptune Okiyanaeh 2026 High Honors Ntongo Effie 2026 High Honors Ogunsuyi James 2026 High Honors Portillo Hazel 2026 High Honors Prasai Nistha 2026 High Honors Romero-Szabunka Sophie 2026 High Honors Sherpa Sherap 2026 High Honors Vela Rincon Lizbeth 2026 High Honors Vizcarrondo Siulmarie 2026 High Honors Whiter Myles 2026 High Honors Andrade Pablo 2027 High Honors Becker Parker 2027 High Honors Bryant Aaidan 2027 High Honors Camilo Joell 2027 High Honors Christofaro Haylee 2027 High Honors Coldwell Joseph 2027 High Honors De La Cruz Arvelys 2027 High Honors Diaz Nayalise 2027 High Honors Earnheart Keegan 2027 High Honors Echeverria Martinez Kevin 2027 High Honors Estrada Sanchez Juan Pablo 2027 High Honors Fraser Aubrey 2027 High Honors French Alexis 2027 High Honors Gauron Mendoza Emanuel 2027 High Honors Giles Timothy 2027 High Honors Hanks Maurice 2027 High Honors Hernandez Tyanna 2027 High Honors Holiskey Jacob 2027 High Honors Howley Maldonado Yaretzy 2027 High Honors Huesca Allain Juan 2027 High Honors Kahesha Nirvina 2027 High Honors Labreque Ryan 2027 High Honors Lajoie Jarrod 2027 High Honors Langlois Julie 2027 High Honors Leveille Bervalie 2027 High Honors McNeill Sarah 2027 High Honors Mohamed Waad 2027 High Honors Mohamed Mohamed 2027 High Honors Myott Josephine 2027 High Honors Ortega Mia 2027 High Honors Pascual De Leon Kimberly 2027 High Honors Phonesavanh Janessa 2027 High Honors Pichardo Yahilin 2027 High Honors Pillsbury Ariella 2027 High Honors Rai Lina 2027 High Honors Ramos Yadhier 2027 High Honors Schnabel Autumn 2027 High Honors Serrano Jennybeth 2027 High Honors Sheedy Noah 2027 High Honors Snow Caleigh 2027 High Honors Suero Jadien 2027 High Honors Tolf Ava 2027 High Honors Vandel Jaymani 2027 High Honors Vazquez Jaydaliz 2027 High Honors Abreu Christopher 2028 High Honors Agrusso Aiden 2028 High Honors Alic Nusmir 2028 High Honors Banful Bridget 2028 High Honors Best Silas 2028 High Honors Brown David 2028 High Honors Castro Padilla Nicol 2028 High Honors Cerullo Emily 2028 High Honors Chevez Benitez Dianne 2028 High Honors Cronin Katelyn 2028 High Honors DiGaetano Anthony 2028 High Honors Dionne Oliviah 2028 High Honors Feza Orsey Polepole 2028 High Honors Gonzalez Sophia 2028 High Honors Goodwin Jordyn 2028 High Honors Lluberes Santos Mahony 2028 High Honors McCarthy Allanaliz 2028 High Honors Muhozi Sammuel 2028 High Honors Mustafic Dzejla 2028 High Honors Normil Alek-Jahfar 2028 High Honors Polepole Zaina 2028 High Honors Reyes Ben 2028 High Honors Rivera Cianna 2028 High Honors Sanchez Feliciano Nachaly 2028 High Honors Tate Jayden 2028 High Honors Torres Gloriana 2028 High Honors Torres Rodriguez Abraham 2028 High Honors Truong William 2028 High Honors Tyler Leticia 2028 High Honors Young Talia 2028 High Honors ———————— ————————- ———————— ———————— Alcantara Arias Adrian 2025 Honors Attoh Precious 2025 Honors Beaudet Sara 2025 Honors Bittle Emily 2025 Honors Dang Han 2025 Honors Foster KeShawn 2025 Honors Gabaree Caralyn 2025 Honors Jason Ayla 2025 Honors Masila Kutesa 2025 Honors Ramnanan Jeremiah 2025 Honors Rockwell Amyle 2025 Honors Salazar Perez Alan 2025 Honors Segura Ventura Victoria 2025 Honors Siller Nathan 2025 Honors Sunsin Astor 2025 Honors Torres Jacob 2025 Honors Abahenya Maombi 2026 Honors Aldadi Severin Polepole 2026 Honors Arroyo Jacob 2026 Honors Batista Ashley 2026 Honors Castillo Estefani 2026 Honors Culver Mason 2026 Honors Deel Katelynn 2026 Honors Dougherty Jonathan 2026 Honors Gabert Marianna 2026 Honors Galgano Kaitlyn 2026 Honors Gonzalez Germain 2026 Honors McCollem Stephanie 2026 Honors Milambo Joella 2026 Honors Minter Alanna 2026 Honors Morell Naomi 2026 Honors Omonyi-Belanger Gabraella 2026 Honors Phillips Aidan 2026 Honors Pike Callie 2026 Honors Plehandzic Jake 2026 Honors Santiago Jahniyaliz 2026 Honors Shea James 2026 Honors Soto Dominic 2026 Honors Sweeney Damien 2026 Honors Young Bradley 2026 Honors Abahenya Yohane 2027 Honors Ahearn Tessa 2027 Honors Allen Caedric 2027 Honors Ayala Pizarro Juhariel 2027 Honors Barbosa Ava 2027 Honors Briere Hannah 2027 Honors Bustillo Brandon 2027 Honors Campbell Dominic 2027 Honors Chicas Medina Amanda 2027 Honors Del Rosario La Paz Yismelly 2027 Honors DeSisto Marcus 2027 Honors Diaz Cepeda Angel 2027 Honors Ducharme Abigail 2027 Honors Esquivel Joriyen 2027 Honors Gauci Avery 2027 Honors Hunt Rylee 2027 Honors Kesmetis Jayden 2027 Honors Lamar Vargas Leidy 2027 Honors Leon-Cruz Yaimaya 2027 Honors McLean Poulin Maxwell 2027 Honors Medina Zorrilla Misel 2027 Honors Newcomb Nathan 2027 Honors Nunez Kendrick 2027 Honors Perusse Theresa 2027 Honors Quintero Jeyda 2027 Honors Ramirez Ayden 2027 Honors Rivera-Vega Emma 2027 Honors Sierra Sanchez Valeria 2027 Honors Silva Wallisson 2027 Honors Silverio Rosario Nashla 2027 Honors Siquinajay Tepen Suceli 2027 Honors Soto Isabella 2027 Honors Young Kiara 2027 Honors Acres Cassiel 2028 Honors Asifiwe Ishara 2028 Honors Aziz Rehan 2028 Honors Chen Lilly 2028 Honors Chevez Benitez Daphne 2028 Honors Connors Hannah 2028 Honors Delisle Devyn 2028 Honors Doward Thomas 2028 Honors French Hunter 2028 Honors Green Kingston 2028 Honors Herrera Arellano Jacqueline 2028 Honors Joseph Marlo 2028 Honors KC Palin 2028 Honors LaMesa-Emmons Alivia 2028 Honors Mateo-Rosario Isabella 2028 Honors Mkunji Supporte 2028 Honors Mongar Lishara 2028 Honors Mwamikazi Hope 2028 Honors Page Kenneth 2028 Honors Paniagua Luis 2028 Honors Ramos Xzayden 2028 Honors Roy Jacob 2028 Honors Salvador Pinto Alondra Avril 2028 Honors Sidilau Cassandra 2028 Honors Valle Ruiz Yenci 2028 Honors Williams Patria-Kay 2028 Honors Williams Laquan 2028 Honors